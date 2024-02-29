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Хэмилтон и Риккардо выиграли первые практики нового сезона Формулы-1

Сахир, Четверг 29 февраля 2024 18:31
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Хэмилтон и Риккардо выиграли первые практики нового сезона Формулы-1 Фото: Льюис Хэмилтон в боксах "Мерседеса" (twitter.com/MercedesAMGF1)
Автор: Антон Федорцив

Пилоты РБ Даниэль Риккардо и "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показали лучшее время в первой и второй свободных практиках соответственно на Гран-при Бахрейна.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт чемпионата.

Австралийский гонщик проехал самый быстрый круг в первой тренировочной сессии стартового этапа сезона-2024. Пилот РБ преодолел дистанцию на автодроме "Сахир" за 1:32.869 минуты.

Риккардо всего на три сотых секунды опередил британца Норриса из "Макларена", а партнер по команде последнего Пиастри отстал уже более чем на 0,2 секунды. Действующий чемпион Ферстаппен ("Ред Булл") показал лишь шестое время.

В свою очередь вторую практику на первой позиции завершил Хэмилтон. Ветеран сумел снять 1,5 секунды со времени Риккардо и проехал самый быстрый круг за 1:30.374 минуты. Британский пилот более чем на 0,2 секунды опередил своего партнера по команде Расселла и гонщика "Астон Мартина" Алонсо. Тем временем Ферстаппен снова оказался на 6-й позиции.

Финальная практика состоится в пятницу, 1 марта. Старт запланирован на 14:30 по Киеву. В свою очередь квалификация Гран-при Бахрейна начнется в 18:00.

К слову, ранее вспомнили сотрудничестао "Феррари" с чемпионами мира на фоне перехода Хэмилтона.

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Mercedes Формула-1 Льюис Хэмилтон
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