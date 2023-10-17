ua en ru
Вт, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

HD-group оптимізує енерговитрати та будує сонячні станції на даху своїх підприємств

Вторник 17 октября 2023 09:50 promo
UA EN RU

В рамках стратегії енергоефективності та енергобезпеки група компаній HD-group продовжує будівництво сонячних станцій на даху своїх підприємств. Такі проекти загальною площею майже 2 500 м2 та потужністю 400 кВт вже реалізовано на двох підприємствах групи – в Чернівцях (ТОВ «Чернівецький хлібокомбінат») та Запоріжжі (ТДВ «Запорізький хлібозавод №3)

HD-group оптимізує енерговитрати та будує сонячні станції на даху своїх підприємств

«Мережева сонячна електростанція проектується та впроваджується у внутрішню систему електроживлення підприємства таким чином, що при першій потребі в живленні - споживання йде від власної генеруючої установки, а при її нестачі - із загальної мережі, компенсуючи споживання. Строк служби такої станції 25 років», - ділиться досвідом керівник департаменту технічного розвитку HD-group Дмитро Дудузов.

За його словами, на сьогоднішній момент фактична доля електроенергії власного виробництва для підприємств, де працюють СЕС, складає близько 14% в середньому за рік.

«З початку експлуатації СЕС дозволили компанії заощадити на енерговитратах більше ніж 2,6 млн грн, що складає 28,5% від інвестицій в її будівництво. Наразі загальний обсяг інвестицій в будівництво СЕС склав близько 10,4 млн грн.

HD-group планує активно реалізовувати аналогічні проекти і на інших своїх підприємствах. Найближчим часом планується ввести в експлуатацію сонячні електростанції ще на 5 заводах групи у Запоріжжі та в Київській області. Наша мета – забезпечити компенсацію енерговитрат на рівні 15% за рахунок власного виробництва електроенергії для всіх підприємств групи», – резюмує експерт.

Нагадаємо, HD-group — національна група компаній, до складу якої входять підприємства з зернопереробки; заводи з виробництва хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів; завод з виробництва джемів, варення; бакалеї; компанія з організації логістичних послуг та компанія з організації закупівель.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Войска РФ ночью били ракетами и "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о сбитых целях
Войска РФ ночью били ракетами и "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о сбитых целях
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока