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Хави анонсировал отставку из "Барселоны" после феерического фиаско в Ла Лиге: видео

Фото: Через мгновение Ильяс Ахомаш удвоит преимущество "Желтой субмарины" (twitter.com/VillarrealCF)
Автор: Антон Федорцив

Хави Эрнандес во главе "Барселоны" потерпел досадное поражение от "Вильярреала" в 22-м туре чемпионата Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 22-й тур

"Барселона" – "Вильярреал" – 3:5

Голы: Гюндоган, 60, Педри, 68, Байи, 71 (автогол) – Ж. Морено, 41, Ахомаш, 54, Гедеш, 84, Серлот, 90+9, Моралес, 90+12

 

 

 

"Желтая субмарина" повела в счете под занавес первого тайма, когда Жерар Морено в касание замкнул прострел Серлота. А на старте второй половины левантийцы закрепили преимущество. Это Ахомаш сбежал на свидание с кипером после ошибки обороны, обошел Пенью и покотил в пустые ворота.

"Барса", однако, смогла ответить тремя голами за 11 минут. Сначала Гюндоган технично уложил в угол с линии штрафной. Далее Педри "прошил" защиту и вратаря из пределов штрафной после отскока. А на 71-й Байи в верховой борьбе после навеса срезал мяч в свои ворота.

Однако "Вильярреал" ответил камбэком на камбэк в финальные минуты. Начал его Гедеш, который бильярдным выстрелом в дальний угол сравнял счет. А в добавленное арбитром время Серлот воспользовался несогласованностью защитников и протолкнул мяч за линию. Добил каталонцев Моралес точным низовым ударом.

После поражения Хави объявил об отставке по завершении сезона. Он рассказал, что покинет "блаугранас" 30 июня и уже обсудил вопрос разрыва с менеджментом "Барсы". По мнению тренера, команда "дошла до точки невозврата", поэтому новый коуч должен ввести изменения.

К слову, ранее составили профайл наставника "Жироны" Мичела в погоне за "золотом".

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