Хавбек сборной Украины принес аутсайдеру победу над чемпионом Италии: видео

Италия, Серия А, 12-й тур

"Наполи" – "Эмполи" – 0:1

Гол: Коваленко, 90+1

Украинец начал матч на скамье запасных. На 71-й минуте Коваленко заменил молодого хавбека Фаццини. К тому времени счет был равный – 0:0.

Воспитанник донецкого "Шахтера" сумел оформить победный мяч. Сенсация случилась на первой добавленной арбитром минуте. Эбуэхи прострелил с правого фланга в штрафную, а Коваленко роскошным выстрелом в дальний угол открыл счет.

"Наполи" отыграться уже не успел. Действующий чемпион Италии потерпел третье поражение в сезоне и вплотную подошел к отставке главного тренера команды Руди Гарсии. Неаполитанцы имеют в активе 21 очко и пока остаются на 4-й строчке Серии А.

"Эмполи" поднялся из зоны вылета. Тосканцы набрали 10 пунктов и теперь занимают 17-е место. Статистика Коваленко в нынешнем сезоне в данный момент скромная – 4 поединка, 1 гол.