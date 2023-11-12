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Хавбек сборной Украины принес аутсайдеру победу над чемпионом Италии: видео

Фото: Победная куча мала "синих" (twitter.com/EmpoliFC)
Автор: Антон Федорцив

"Эмполи" благодаря голу Виктора Коваленко одержал выездную победу над "Наполи" в 12-м туре итальянской Серии А.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Италия, Серия А, 12-й тур

"Наполи" – "Эмполи" – 0:1

Гол: Коваленко, 90+1

 

 

Украинец начал матч на скамье запасных. На 71-й минуте Коваленко заменил молодого хавбека Фаццини. К тому времени счет был равный – 0:0.

Воспитанник донецкого "Шахтера" сумел оформить победный мяч. Сенсация случилась на первой добавленной арбитром минуте. Эбуэхи прострелил с правого фланга в штрафную, а Коваленко роскошным выстрелом в дальний угол открыл счет.

"Наполи" отыграться уже не успел. Действующий чемпион Италии потерпел третье поражение в сезоне и вплотную подошел к отставке главного тренера команды Руди Гарсии. Неаполитанцы имеют в активе 21 очко и пока остаются на 4-й строчке Серии А.

"Эмполи" поднялся из зоны вылета. Тосканцы набрали 10 пунктов и теперь занимают 17-е место. Статистика Коваленко в нынешнем сезоне в данный момент скромная – 4 поединка, 1 гол.

К слову, украинцы Миколенко и Зинченко оформили голы в чемпионате Англии.

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