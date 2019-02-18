Хавбек "Олімпіакоса" ризикує пропустити матч-відповідь з "Динамо"

Фото: Лазарос Христодулопулос (olympiacos.org)

У гравця підозра на розрив хрестоподібних зв'язок

Півзахисник "Олімпіакоса" Лазарос Христодулопулос ризикує пропустити матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти київського "Динамо" в Лізі Європи. Про це повідомляє Sport24.gr.

Хавбек отримав пошкодження коліна в матчі 21 туру чемпіонату Греції проти АЕКа (4:1). Гравця поміняли після перерви і він може пропустити не тільки поєдинок з "Динамо", але і вибути на тривалий термін, у нього є підозри на розрив хрестоподібних зв'язок.

Сьогодні футболіст пройде МРТ, після якого лікарі встановлять точний діагноз.

Видання повідомляє, що передумови не є позитивними і Лазарос швидше за все в нинішньому сезоні більше на поле не вийде.

У першому матчі з "Динамо" півзахисник відіграв лише 10 хвилин, вийшовши на заміну в кінцівці зустрічі.

Гра у відповідь відбудеться 21 лютого в Києві на НСК "Олимпийський", перший матч закінчився з рахунком 2:2.