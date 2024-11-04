Харрис или Трамп? Как скажутся на Украине результаты выборов в США

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Позиция Харрис и что ее победа принесет Украине

Камала Харрис обещает Украине решительную поддержку в борьбе против российского вторжения и критикует Владимира Путина. На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале она осудила задержку военной помощи со стороны Конгресса и говорила, что такая ситуация станет подарком агрессору.

"История доказывает, что, когда мы не реагируем, когда агрессор безнаказанно вторгается к своему соседу, он продолжит идти дальше. А в случае Путина это означает, что вся Европа будет под угрозой", - отметила она.

На первом Саммите мира в Швейцарии вице-президент Харрис представляла США. Тогда она подчеркивала необходимость наказать агрессора. В противном случае, по ее словам, это поощрит других агрессоров и приведет к новым войнам.

На встрече с президентом Владимиром Зеленским в сентябре она делала акцент на том, что никакие вопросы о войне не могут решаться без участия Украины. А также заявила, что кое-кто в США пытается склонить Украину к территориальным уступкам, очевидно имея в виду Дональда Трампа.

"Эти предложения звучат подобно предложениям Путина. Но это не предложения мира - это предложения капитуляции. Это опасно и неприемлемо", - сказала Харрис и добавила, что Путин может быстро завершить войну, выведя свои войска.

Фото: Камала Харрис разделяет видение Владимира Зеленского о завершении российско-украинской войны (president.gov.ua)

В целом же, по ее словам, она разделяет то, как Зеленский видит окончание войны. Хотя и не делала конкретных заявлений об украинском плане победы. На дебатах с Трампом она обвинила оппонента в заигрывании с диктатором, сказала, что тот "сдался бы за 24 часа", а не завершил войну. "Вы думаете, что вы дружите с диктатором, но он бы вас съел на обед", - сказала Харрис, подчеркнув, что "Путин сидел бы в Киеве" при Трампе.

В целом же она четко артикулировала желание увидеть поражение России и обещала продолжить политику Джо Байдена по предоставлению помощи Украине.

И это рациональные ожидания, поскольку Харрис все-таки часть нынешней администрации, объясняет глава "Института Американистики", аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов.

"Но чтобы уверенно утверждать именно так, не хватает конкретики от не самой. И от того, кто может занять ключевые должности в ее администрации. Сейчас многие в Вашингтоне обращают на это внимание. Одно дело - кто станет президентом, другое - кто станет советником и так далее", - рассказал он РБК-Украина.

Но с Камалой Харрис все не так просто, как может казаться. Она более прогнозируема, более институциональна (готова работать в рамках налаженных контактов), но проблемой может стать отсутствие четкой внешнеполитической стратегии, говорит эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев.

"Все это может привести к некоторой пассивности, к еще более осторожной внешней политике. В случае Украины это так же плохо, как хаотичность Трампа. Очевидно, при ней США продолжат поддержку. Но дождемся ли мы реально решительной позиции, новых решений и качественно новой поддержки? Есть вопросы", - полагает он.

Позиция Трампа и что будет, если он станет президентом

Дональд Трамп ставит под сомнение необходимость помощи Украине. И говорит, что основную часть бремени должна нести Европа. Также он неоднократно уходил от ответа на вопрос, хочет ли победы Украины. Но заявлял, что в случае избрания быстро положит конец войне - еще до инаугурации в январе 2025 года.

В апреле Трамп заявил, что открыт для помощи Украины в кредит, наподобие программы ленд-лиза, которую США запустили во время Второй мировой войны для союзников. Что касается того, как будет стремиться положить конец войне, он говорил мало.

Возожно, попытается подтолкнуть Путина к переговорам, а если тот не согласится, увеличит поддержку Украины. Но с другой стороны и готов давить на Зеленского. "Я бы сказал Зеленскому, что нужно заключить сделку. Я бы сказал Путину, если он не заключит сделку, мы дадим (Украине, - ред.) многое, больше, чем они получали когда-либо. Я заключу сделку за один день", - подчеркивал Трамп еще летом 2023 года.

На сентябрьском митинге в Северной Каролине он критиковал Зеленского. По его словам, тот якобы отказался от сделки, которая предотвратила бы разрушение Украины. "Не было такого соглашения, которое не было бы лучше нынешней ситуации. Украина разрушена и не подлежит восстановлению", - сказал кандидат от республиканцев.

Украинского лидера он называет "самым лучшим торговцем на Земле", поскольку каждый раз тот покидает США якобы с десятками миллиардов долларов. А также обещает вывести Америку из войны и быстро завершить ее телефонными звонками.

Одним из способов он считает снижение цен на энергоносители. По его мнению, если цены на нефть опустятся до 40 долларов за баррель, это резко сократит поток нефтедолларов и ударит по возможностям Путина воевать.

Неоднократно Трамп отмечал, что имеет хорошие отношения с Путиным. А на встрече с Зеленским почти то же самое сказал и о нем. Тогда же он сделал заявление о необходимости "справедливой сделки для всех" и добавил, что многое узнал на переговорах с Зеленским, который представил план победы.

Фото: Дональд Трамп на встрече с Зеленским говорил о "справедливой сделке для всех" (president.gov.ua)

Со ссылкой на советников Трампа американские медиа пишут, что его "справедливая сделка" может заключаться в заморозке войны с созданием автономных регионов по обе стороны демилитаризованной зоны. Кроме того, Украину будут склонять к отказу от членства в НАТО, переосмыслению минских соглашений прошлых лет и к тому, чтобы она подождала, пока не станет Путина.

Будет ли его политика такой, сказать сложно. Во-первых, он способен на непредсказуемые вещи. Во-вторых, если станет президентом, то будет наделен полномочиями, которые могут развязать руки с точки зрения того, что можно сделать для усиления Украины, говорит Фарапонов.

"Но мы до сих пор не услышали от него главного. Готов ли он давить на Путина? А если готов, то до какой степени и за счет чего", - отметил собеседник.

О намерениях Трампа можно судить по его базовым нарративам, которые настолько противоречивы, что указывают на одно. Его политика будет формироваться исключительно на его собственных видениях и буквально зависеть от настроения в конкретный день, говорит Краев.

"То, что он будет склонять нас к переговорам, - это уже подтвержденный факт. А переговоры будут в формате "давайте договоримся не стрелять, остановим все, как есть, и начнем условно новый минский процесс". Это не значит, что на фоне переговоров он прекратит помощь. Напротив, он говорил, что может дать больше оружия. Ситуация в этом контексте не определена. Но он непредсказуем, и с ним у нас могут быть проблемы, причем довольно большие", - считает эксперт.

От кого меньше рисков для Украины и когда ждать изменений в политике США

Дональд Трамп и Камала Харрис предлагают Украине два совершенно разных варианта будущего, пишет The New York Times. И почти наверняка они по-разному сформируют курс США в зависимости от того, кто победит на выборах.

Трамп якобы заинтересован в "сделке", возможно, в ущерб интересам Украины. Харрис выглядит более предсказуемой, однако продолжение политики нынешней администрации США со страхом прямой конфронтации с Москвой скорее всего означает, что ответы на новые вызовы могут быть запоздалыми.

Рассуждать, кто из них приемлем для Украины, некорректно, поскольку президента США выбирает американский народ. Здесь уместнее анализировать в плане, кто более рисковый.

"Харрис менее рисковая. Да, с ней может быть меньше реальных решительных действий, но мы знаем, как с ней работать и на что рассчитывать. С Трампом - "или пан, или пропал". Либо он за нас и поможет побеждать, либо против нас и тогда нам придется несладко", - объясняет Александр Краев.

Владислав Фарапонов подчеркивает, что Украине нужно работать с обеими партиями, в обеих палатах Конгресса США и готовиться к любым сценариям. Это касается, как президентских, так и выборов в Конгресс.

"Стоит ли ждать решений от избранного президента сразу после 5 ноября? Я думаю, существенных решений в классическом понимании не будет. Будут намеки в адрес Украины, и будет возможность в период транзита власти подготовиться к новым сценариям. Что касается заявлений Трампа "завершить войну" до вступления должность, мне кажется, какие-то неформальные шаги могут быть. Но реалистичность этого плана сейчас сложно оценить", - сказал аналитик.

По мнению Краева, реально результат американских выборов Украина начнет ощущать после инаугурации 20 января.

"Мы видим основной уклон нашей дипломатии на то, что пока Байден все еще будет иметь мандат, но при этом не будет связан электорально или политически, чтобы в этот период успеть интенсифицировать нашу поддержку, вопросы вступления в НАТО и дальнобойного вооружения. Чтобы за 76 дней между 5 ноября и 20 января успеть так много, как позволят обстоятельства. А с новым президентским аппаратом мы начнем работать, возможно, с конца декабря", - подытожил собеседник.

Опрошенные профильным американским изданием Breaking Defense эксперты считают, что Трамп может сместить политику США в сторону изоляционизма, что приведет к резкому сокращению военных расходов. Хотя обещания восстановить мир в Европе и на Ближнем Востоке не коррелируются с угрозами заставить Украину фактически капитулировать перед Россией.

Предвыборные заявления Трампа, например, о выходе из НАТО или в отношении Украины, могут остаться просто словами. Однако планы сократить военную помощь скорее всего будут реализованы. Еще больше неопределенности может внести Илон Маск, который в случае победы Трампа вероятно возглавит новый департамент эффективности правительства. Он уже пообещал высвободить 2 трлн из 7,3 трлн долларов в федеральном бюджете на 2025 год.

В свою очередь, если Белый дом займет Харрис, ждать изменений в военной политике США не стоит. Она многократно заявляла, что обеспечит армии статус самой сильной и "смертоносной боевой силы в мире", а также победу над Китаем в технологической гонке. Харрис также обещает стоять на стороне Украины, что означает передачу необходимой военной помощи.

При подготовке текста использовались: заявления Дональда Трампа и Камалы Харрис, публикации The New York Times и Breaking Defense, комментарии главы "Института Американистики", аналитика "Интерньюз-Украина" Владислава Фарапонова и эксперта Совета внешней политики "Украинская Призма" Александра Краева.