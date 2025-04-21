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Harley-Davidson может стать банкротом из-за торговых войн США и ЕС

Понедельник 21 апреля 2025 12:22
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Harley-Davidson может стать банкротом из-за торговых войн США и ЕС Фото: Harley-Davidson может стать банкротом из-за торговых войн США и ЕС (h-dmediakit.com)
Автор: Константин Широкун

Торговые войны США и Евросоюза могут привести к банкротству Harley-Davidson, ведь на рынке мотоциклов сложился "несправедливый дисбаланс".

Об этом заявил финансовый директор Harley-Davidson Джонатан Рут, сообщает РБК-Украина со ссылкой на MSN.

"Байки, которые импортируют в США, облагаются максимальной пошлиной 2,4%, тогда как Канада ввела на американские мотоциклы пошлины 25%, а тарифы Китая, Индии и Таиланда еще более запретительные", - отметил Рут.

По его словам, если тарифные войны продолжатся, то байк Road Glide, который в США стоит от 28 тысяч долларов, в Европе будет стоить минимум 124 тысячи долларов. В цену придется включить не только пошлины, но и налоги на роскошь. Представитель Harley-Davidson считает, что конкуренты не должны пользоваться льготной пошлиной в США.

Консультант по мотоциклетной промышленности Майкл Уларик считает, что даже 10- или 20-процентный тариф Евросоюза станет для американских брендов "похоронным звоном". Все дело в том, что Harley-Davidson и так теряет рынок из-за конкуренции с местными брендами (Triumph, Ducati и BMW) и азиатскими производителями мотоциклов. Байкеры жалуются, что ассортимент Harley очень скромный, а цены высокие.

Harley-Davidson может стать банкротом из-за торговых войн США и ЕС

В европейском сегменте бюджетных мотоциклов Harley-Davidson уже не представлен, поскольку двигатель байка Sportster не вписался в экостандарты. Джонатан Рут считает, что Harley-Davidson подвергся дискриминации и политическим преследованиям. Топ-менеджер просит о справедливости и защите со стороны властей США на внутреннем рынке.

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Harley-Davidson Автомобильное движение
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