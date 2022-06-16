RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Харлан повернулася до збірної України на чемпіонат Європи з фехтування

Фото: Ольга Харлан (у центрі) (nffu.org.ua)
Автор: Антон Федорців

Визначився повний склад української збірної на цьогорічний чемпіонат Європи з фехтування, який прийме турецька Анталія. До команди повернулася олімпійська чемпіонка Ольга Харлан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Facebook федерації.

26 спортсменів представлять Україну на європейські першості. Українці змагатимуться у жіночому та чоловічому турнірі з шабля, рапіри та шпаги.

Склад збірної України:

Жінки

Шабля: Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Кравацька, Олена Вороніна

Рапіра: Катерина Ченцова, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова, Катерина Буденко (запасна)

Шпага: Яна Шемякіна, Влада Харькова, Інна Бровко, Юлія Свистіль

Чоловіки

Шабля: Андрій Ягодка, Юрій Цап, Богдан Платонов, Василь Гумен

Рапіра: Клод Юнес, Андрій Погребняк, Ростислав Герцик, Даниїл Гойда

Шпага: Ігор Рейзлін, Володимир Станкевич, Роман Свічкар, Ян Сич, Нікіта Кошман (запасний)

Харлан вперше виступатиме після провальної Олімпіади в Токіо. Раніше вона взяла паузу в кар'єрі, але навесні оголосила про намір повернутися у спорт. Харлан стала олімпійською чемпіонкою Пекіна-2008 у командній шаблі. Також має срібну та 2 бронзові нагороди кількох Ігор.

Чемпіонат Європи триватиме з 17 по 22 червня. Усього розіграють 12 комплектів нагород.

Нагадаємо, що ФІФА презентувала офіційний постер чемпіонату світу-2022.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ольга Харлан