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Харлан назвала дату и место первого старта после триумфа на Олимпиаде

Фото: Ольга Харлан (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан анонсировала возвращение к соревнованиям. Фехтовальщица выступит впервые после Олимпиады-2024 в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсменки.

Харлан поучаствует в Гран-при Франции. Турнир состоится 5-7 декабря в Орлеане.

"Не бойтесь возвращаться к тому, что воспламеняет ваше сердце. До встречи на Гран-при в Орлеане", – написала она в соцсети.

Гран-при Франции – турнир хорошо знакомый украинской чемпионке. Она не раз успешно выступала на нем. В частности, в прошлом году, готовясь к Олимпиаде в Париже, завоевала здесь серебряную награду.

 

 

Кто такая Ольга Харлан

Уроженка Николаева Двукратная чемпионка и многократный призер Олимпийских игр в командных и индивидуальных соревнованиях. Фехтованием начала заниматься в 9 лет, а на взрослом уровне дебютировала в 14.

В составе сборной Украины поехала на Олимпийские игры-2008 и завоевала золотую медаль в командном первенстве. На лондонских Играх получила «бронзу» в индивидуальной сабле, а в Рио-де-Жанейро и Париже повторила это достижение. На Олимпиаде-2016 выиграла серебряную награду с командой, а на Играх-2024 - второе "золото".

Всего завоевала 6 олимпийских медалей (2 золотых, 1 серебряная, 3 бронзовых). После Парижа-2024 стала самой титулованной олимпийской спортсменкой Украины.

Ранее стало известно, что Владимир Кличко бросил вызов Дюбуа.

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Ольга ХарланОлимпиада 2024