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У Харківській області зловмисники підірвали банкомат і викрали гроші

Новость на русском → Харківська область, Четвер 18 березня 2021 21:12
У Харківській області зловмисники підірвали банкомат і викрали гроші Фото: банкомати (odessa.aero)
Автор: Роман Тверденко

В Харківській області зловмисники підірвали банкомат. Після цього вони вкрали звідти касети з грошима.

Про це повідомляє пресс-служба Національної поліції в Харківській області.

За даними слідства, невідомі заклали саморобний вибуховий пристрій у шатр видачі купюр і заволоділи касетами з грошима. Інцидент стався у ніч на 18 березня в селищі Ковшарівка Куп'янського району.

Сума, якою вони заволоділи, поки невідома. Постраждалих немає.

Правоохоронці виявили на місці події пошкоджений банкомат. Встановлено, що злочинці навісний замок і проникли у відділення банкомату.

Відкрито кримінальну справи за ч. 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

У листопаді повідомлялося, що у Львові затримали угрупування, яка крала гроші з офісів і банкоматів. Всього зафіксовано щонайменше вісім епізодів крадіжок.

Також повідомлялося, що в Охтирці (Сумська область) правоохоронці затримали двох підозрюваних у підриві банкоматів в регіонах України та викраденні з них готівкових. Ними виявилися раніше судимий 31-річний чоловік та 17-річна дівчина з Харківської області.

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