У Харківській області завершився процес реформування органів прокуратури, - Фільчаков

"Так, на даний час реформа завершена. Вона передбачала переатестацію прокурорів та включала в себе чотири етапи: тестування на знання законодавства, загальні здібності, практичне завдання та співбесіда. Прокурори, які успішно пройшли всі ці етапи, були призначені в нові прокуратури: обласну та окружні", - заявив прокурор.



За його словами, обласна прокуратура працює з вересня минулого року, а окружні прокуратури з березня поточного року.



Після проведення реформи замість 11 місцевих прокуратур запрацювали 14 окружних, але кількість керівних посад при цьому зменшилась з 67 до 57.



Водночас за результати атестації, звільнено 100 прокурорів. На даний час є вакантні посади як в обласній, так і в окружних прокуратурах.

"Добір на ці посади буде оголошено відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, по всій Україні одночасно. Попри наявність вакантних посад, прокуратура працює злагоджено та ефективно. Впевнений, що після укомплектування штату прокуратура запрацює ще результативніше, роботу буде суттєво активізовано", - додав Фільчаков.

Щодо досягнення кінцевої мети реформи, на думку Фільчакова, говорити ще зарано, адже пройшло не так багато часу.

"Довіра людей до прокуратури має зростати кожного дня, і ми робимо для цього все, що від нас залежить", - резюмував він.