У Харківській області завершили підготовку до матчу 1/16 Ліги Європи

Український "Шахтар" та німецький "Айнтрахт" зійдуться на полі стадіону "Металіст" 14 лютого

В Харьковской области завершили подготовку к матчу 1/16 Лиги Европы. Об этом сообщил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу администрации.

"Стадион готов, инфраструктурные и транспортные объекты готовы. Все вопросы отработаны и находятся на постоянном контроле. Харьковщина готова", - сообщил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.

Он напомнил, что руководство области и лично глава облгосадминистрации Юлия Светличная провели значительную работу для возвращения в наш регион большого футбола.

"Призываю всех к действительно спортивному поведению. Помните: репутация стадиона и возможность проведения следующих матчей европейских кубков - и в ваших руках тоже", - отметил Бабичев, обращаясь к болельщикам.