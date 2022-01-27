У Харківській області затримали п'яну жінку, яка "мінувала" школи

Харківські правоохоронці затримали жінку, яка повідомила на лінію "102" про нібито "мінування" школи в Чугуєві. Інформація про вибухівку не підтвердилася, а затримана мотиви свого вчинку пояснити слідчим так і не змогла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Як стало відомо, 26 січня 2022 о 02:55 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в одній зі шкіл Чугуєва закладена бомба. Поліцейські провели огляд усіх навчальних закладів міста та не виявили вибухонебезпечні предмети.

"При перевірці номера мобільного телефону, з якого надійшов дзвінок, поліцейські встановили особу громадянки, ймовірно, причетної до правопорушення. Під час виїзду за місцем проживання працівники слідчо-оперативної групи викрили у скоєнні злочину 43-річну жительку Краснокутського району Харківської області. Жінка була з очевидними ознаками алкогольного сп'яніння", - йдеться в повідомленні відомства.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Слідчі вже повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 4 до 8 років.

Досудове розслідування триває.

Фото: затримана (hk.npu.gov.ua)