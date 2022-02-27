RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Харківській області військові РФ здаються в полон, поліція просить документувати всі випадки

Автор: Ирина Гамерская

Російські військові здаються в полон органам місцевого самоврядування. Поліція просить документувати всі факти і закликає всіх російських солдатів наслідувати їхній приклад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"Є непоодинокі факти здачі в полон російських солдатів в державні органи, органи місцевого самоврядування...Закликаємо інших російських солдатів наслідувати цей приклад - скласти зброю і здатися", - йдеться в повідомленні.

При цьому, в поліції звернулися до місцевої влади з проханням ретельно документувати такі випадки, відбирати у військ агресора зброю, годувати і надати їм тимчасовий притулок.

Зазначимо, сьогодні вранці до Харкова прорвалася російська техніка, в місті ідуть бої. Техніка РФ була помічена на Олексіївці, у Гідропарку і в районі Пушкінської. Місцевих жителів просять не виходити на вулицю.

РБК-Україна стежить за ситуацією в Харкові.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в Україні