У Харківській області військові РФ здаються в полон, поліція просить документувати всі випадки

"Є непоодинокі факти здачі в полон російських солдатів в державні органи, органи місцевого самоврядування...Закликаємо інших російських солдатів наслідувати цей приклад - скласти зброю і здатися", - йдеться в повідомленні.

При цьому, в поліції звернулися до місцевої влади з проханням ретельно документувати такі випадки, відбирати у військ агресора зброю, годувати і надати їм тимчасовий притулок.

Зазначимо, сьогодні вранці до Харкова прорвалася російська техніка, в місті ідуть бої. Техніка РФ була помічена на Олексіївці, у Гідропарку і в районі Пушкінської. Місцевих жителів просять не виходити на вулицю.