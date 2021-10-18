В Харківській області водій автомобіля переїхав патрульного

В Харківській області на автошляху "Київ-Харків-Довжанський" водій легкового автомобіля наїхав на патрульного. Правоохоронця госпіталізували.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Зазначається, що перед інцидентом водія автомобіля "Suzuki Jimny" зупинили через перевищення швидкості. Під час винесення постанови про накладання адміністративного стягнення - чоловік почав рух та здійснив наїзд на патрульного. Постраждалого госпіталізували.

"Порушник був зупинений та переданий слідчо-оперативній групі Харківського райуправління поліції №1 ГУНП в Харківській області", - пише пресслужба.

Відповідно до ч. 2 ст. 345 Кримінального Кодексу України, зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до 5 років.