У Харківській області ведеться ремонт відразу декількох трас в рамках "Великого будівництва". Крім того, йде реконструкція шкіл і ліцею.

Про це повідомив Юрій Голік на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, на Харківщині ведеться ремонт трас Т-21-11 Чугуїв - Печеніги - Великий Бурлук і Р-51 Мерефа - Лозова – Павлоград в районі смт Краснопавлівка, а також дороги З-210103 Андріївка - Курган – Крейдяна в районі смт Андріївка.

В смт Краснопавлівка проходить реконструкція школи, в Зміїві - капітальний ремонт ліцею. У селі Наталіно реконструюється навчально-виховний комплекс.

Нагадаємо, "Велике будівництво", ініціатором якої виступив президент Володимир Зеленський, стартувала в Україні 1 березня.

Роботи на об'єктах ведуться у всіх регіонах України. Тільки дорожня частина програми дозволила створити додатково 150 тисяч робочих місць.