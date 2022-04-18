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В Харківській області українські військові збили ворожий літак

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Понеділок 18 квітня 2022 21:21
В Харківській області українські військові збили ворожий літак Фото: в Харківській області українські військові збили ворожий літак (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжуються обстріли Харківської області. Наші захисники збили один з ворожих літаків окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"Сьогодні поблизу Балаклії ми збили ворожий літак", - заявив голова Харківської обласної державної адміністрації.

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