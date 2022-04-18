В Харківській області українські військові збили ворожий літак
Фото: в Харківській області українські військові збили ворожий літак (Getty Images)
Російські окупанти продовжуються обстріли Харківської області. Наші захисники збили один з ворожих літаків окупантів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
"Сьогодні поблизу Балаклії ми збили ворожий літак", - заявив голова Харківської обласної державної адміністрації.
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