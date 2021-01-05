У Харківській області будувати онкоцентр буде фірма, яку раніше звинувачували у фіктивних операціях

Фото: сайт Prozorro (twitter.com)

В Харківській області будувати онкоцентр за 738 млн грн буде фірма з Львівської області із статутним фондом у 3000 гривень. Компанія запропонувала найкращу ціну і обійшла двох конкурентів.

Про це свідчать дані на порталі держзакупівель Prozorro.

Згідно з умовами тендеру, підрядчик повинен був за 836 мільйонів побудувати першу чергу нового онкоцентру в Помірках. Кращу ціну у 738 мільйонів запропонувало приватне підприємство "Ромб+". Це дало можливість львівської компанії обійти "Житлобуд-1" і "Стальконструкцию".

Згідно з системою Сlarity Рroject, раніше "Ромб+" двічі брав участь у тендерах: у 2017 році отримала 199 тисяч гривень на будівництво дороги в селі Львівської області, а роком пізніше - 125 тисяч за оренду техніки.

Тендер було організовано і проведено Департаментом капітального будівництва Харківської ОДА ще під час головування Олександра Кучера. Департамент повинен був виступити також й замовником об'єкта.

За даними місцевих видань, державні аудитори вже виявили в тендері порушення і нестиковки. Зокрема, вивчивши матеріали тендеру, Північно-східний офіс Держаудитслужби прийняв рішення почати перевірку.

Ревізори встановили, що замовник будівництва в особі Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА повинен був відхилити пропозицію ПП "РОМБ+".

"В порушення абзаців другого та третього пункту 1 частини першої статті 31 Закону України "Про публічні закупівлі", замовник не відхилив пропозицію учасника ТОВ "РОМБ+", визначивши його переможцем процедури закупівлі", - йдеться в документі.

Варто відзначити, що компанія "Ромб+" має неоднозначну репутацію в регіоні. Так, слідчий відділ СУ НП у Львівській області розслідує кримінальне провадження N912019140080001330 від 15.05.2019, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 5 ч-2 ст. 115 КК України, за фактом замаху на вбивство засновника ТОВ "Парус Сіті". В якості підозрюваних у справі проходять засновники ПП "Р. О. М. Б." - компанії-клону ПП "РОМБ+" з тими ж засновниками - Петром Олійничком і Іванною Романів.

Як сказано в матеріалах справи, керівник ТОВ "Парус Сіті" розірвав договір генпідряду з ПП "Ромб+". За цим послідував скандал, керівнику "Парус Сіті" відкрито погрожували, а згодом під його днищем автомобіля спрацювала вибухівка.

Крім того, у 2019 році ПП "Ромб+" було викрито у крадіжці бюджетних грошей на реконструкцію спорткомплексу - Личаківське відділення Нацполіції проводило обшуки і вилучення документів в офісі ПП "Ромб+", яка нібито виявилася причетним до розкрадання понад 18,7 млн грн, виділених Державним фондом регіонального розвитку та міським бюджетом.