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У Харківській області після стрілянини четверо людей потрапили до лікарні

Новини » Надзвичайні події    23.01.2019 - 16:40
У Харківській області після стрілянини четверо людей потрапили до лікарні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Конфлікт виник на стоянці біля магазину

У селі Нова Водолага Харківської області невідомий влаштував стрілянину біля магазину, після якої четверо людей потрапили в лікарню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції області

Як зазначається, інформація про те, що невідомий влаштував стрілянину біля магазину у селищі Нова Водолага, надійшла до поліції 22 січня о 17:05. 

Поліцейські затримали на місці 56-річного правопорушника. За попередніми даними, між ним та 64-річним водієм автобусу стався конфлікт з приводу блокування останнім його автомобіля "Тойота" на паркувальному майданчику біля крамниці.

Під час з’ясування стосунків правопорушник здійснив декілька пострілів зі спеціального засобу для відстрілу гумових куль в бік автобусу, в результаті чого розбилося скло та завдано механічних ушкоджень транспортному засобу. Також він поранив перехожого. Після цього між потерпілими та правопорушником виникла бійка. 

Фото: місце події (facebook.com/police.kharkov)

В результаті події до районної лікарні були доставлені 64-річний водій автобусу із забоєм обличчя, 41-річний пасажир автобусу із забоєм голови, закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та 39-річний випадковий перехожий, який отримав закриту черепно-мозкову травму, забій та опік черевної стінки. Після огляду лікарями троє чоловіків були відпущені додому.

Крім того, 56-річний правопорушник госпіталізований до хірургічного відділення медичного закладу із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забиттями. 

Поліцейські вилучили з місця події травматичний пістолет, набої та гільзи. Встановлено що чоловік мав дозвіл на зброю.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу правопорушнику. 

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 січня, у Херсоні під час прес-конференції у приміщенні офісу газети "Новий день" сталася стрілянина.

РБК-Україна писало, що у Броварах (Київська область) 16 січня сталася стрілянина

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