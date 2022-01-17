У Харківській області в середу звучатимуть сирени: причина

"О 14: 25 в середу 19 січня департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації проведе планову технічну перевірку засобів оповіщення населення Харківської області з включенням електросирен", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що переривчасте звучання електросирен означає - "Увага всім!".

"Почувши звучання електросирен, потрібно включити телебачення UA:Харків або радіомовлення (дротове або ефірне на частоті 106,1 МГц) для прослуховування переданих повідомлень. Надалі діяти відповідно до отриманої інформації", - уточнюється в повідомленні.

Під час технічної перевірки просять зберігати спокій і продовжувати свої справи.