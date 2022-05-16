У Харківській області росіяни влучили у склад з добривами: чи є загроза населенню

"Мешканці півночі Донеччини бачили великий стовп диму, який міг налякати, однак причин для паніки немає", - каже він.

За його словами, загрози для населення цей вибух не становить. Населені пункти Донецької області в зону розповсюдження хмари не потрапляють.

"Наразі фахівці вже встановлюють, якої шкоди було завдано довкіллю. Ситуація під контролем", - констатує Кириленко.

І дійсно, як повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, наслідки вибуху бачили, навіть в центрі Краматорська (Донецька область).