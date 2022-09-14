ua ru
Ср, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Харківській області рецидивіст допомагав окупантам грабувати українців. Його затримали

Новость на русском →
Чугуїв, Середа 14 вересня 2022 12:09
У Харківській області рецидивіст допомагав окупантам грабувати українців. Його затримали Фото: у Харківській області затримали колаборанта (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Житель Харківської області під час окупації допомагав російським солдатам грабувати односельців. Він також годував окупантів та забезпечував їх житлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Слідство встановило, що 61-річний мешканець одного з сіл Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з окупантами. Він давав російським військовим продукти, забезпечував житлом. Крім того, чоловік наводив окупантів на будинки заможних жителів і разом з ними мародерив.

Колаборант раніше вже був засуджений за крадіжку з проникненням у житло. Під час зачистки звільненої території Харківської області чоловіка затримали.

СБУ відкрила кримінальну справу за пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 ККУ). Затриманому оголосили підозру. Йому загрожує від 10 до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, СБУ також повідомила, що затримала у Запоріжжі російського агента з позивним "007".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Служба безпеки України
NEWS
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
DAILY
Справи лікарів. Як війна ламає долі і змінює життя медиків в Україні
Роман Чернишевкореспондент Справи лікарів. Як війна ламає долі і змінює життя медиків в Україні