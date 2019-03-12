У Харківській області ремонтами буде охоплено майже 70 об'єктів охорони здоров'я, - Світлична

Фото: Юлія Світлична (kharkiv.solydarnist.org)

За словами Світличної, в обласній лікарні щорічно лікують близько 30 тис. пацієнтів

Голова ХОДА Юлія Світлична ознайомилася з результатами проведених відновлювальних робіт в Харківській обласній клінічній лікарні та поспілкувалася з колективом установи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОДА.

Як зазначила Світлична, в обласній лікарні щорічно лікують близько 30 тис. пацієнтів.

"У лікарні 25 функціональних відділень, які потребують підтримки - ремонту та закупівлі нового обладнання. Будемо й надалі укріплювати лікарні обладнанням - закуповувати нове, сучасне, якісне, щоб тут проводили нормальну діагностику. І, звичайно ж, продовжимо ремонти: і в кардівідділенні, у відділенні хірургії, будемо утеплювати і проводити роботи по фасаду. Сподіваюся, що і надалі у нас вистачить обласних фінансових можливостей, а також будемо залучати до співпраці міжнародні організації", - сказала голова ХОДА.

В. о. генерального директора КНП "Обласна клінічна лікарня" Володимир Ярош повідомив, що зараз під реконструкцією знаходяться кілька корпусів закладу. В офтальмологічному вже замінили покрівлю, систему опалення та вікна і проводять роботи на 1-му і 3-му поверхах. У хірургічному корпусі реконструюють приймальне відділення і приміщення, де знаходиться рентгенівське обладнання. В поліклінічному корпусі ремонт завершено на трьох поверхах, залишилися невеликі роботи в холі. Щодо центрального корпусу ОКЛ, то тут практично завершили ремонт на 8-му поверсі (в травматології та ревматології), продовжують роботи в хірургічному та кардіологічному відділеннях.

"В кардіологічному відділенні ми хочемо зробити спеціальну кардіологічну інфарктну реанімацію. З моніторингом, слідкуючою апаратурою, навісним обладнанням на ліжках і так далі", - розповів Володимир Ярош. Він додав: "У таких масштабах роботи в лікарні ніколи не проводилися".

Юлія Світлична зазначила, що розвиток гуманітарної сфери в області визначено пріоритетом на найближчі роки.

"Обласна стратегія сформована таким чином, щоб охопити ремонтами і привести у нормальний стан всю медичну сферу. Майже 70 об'єктів охорони здоров'я будуть у цьому році під реконструкцією і ремонтом. Ми будемо продовжувати будувати нові сільські амбулаторії, закуповувати нове обладнання. Продовжимо будівництво нового онкологічного комплексу. Під час минулої сесії обласної ради виділили для цього фінансування, зараз тривають тендерні процедури", - зазначила керівник області.

Під час відвідування ОКЛ Юлія Світлична передала державну нагороду завідуючому відділенням регіонального перинатального центру лікарні Роману Сафонову (він отримав звання "Заслужений лікар України"). Також керівник області вручила співробітникам обласної лікарні відзнаки ХОДА.