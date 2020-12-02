У Харківській області викрили продавців наркотиків через інтернет

В Харківській області припинили діяльність угруповання, яке продавало наркотики і психотропні речовини через інтернет. Була організована схема із "закладками".

Про це повідомляє Національна поліція України.

Слідство стверджує, що до діяльності угрупування були причетні 17 осіб, а його організатор - 23-річний харків'янин.

Фігуранти створили сайт і канал в месенджері, через які організували продаж наркотиків у Харківській, Київській та Сумській областях методом "закладок". Вони закуповували оптові партії, фасували їх і перепродавали. Оборот продажів був 5-10 кілограм на місяць.

Гроші від покупців продавці отримували на анонімні рахунки в електронній платіжній системі. Ці кошти вони переказували в Bitcoin і переводили в готівку в пунктах обміну валют.

У ході 33 обшуків за місцем проживання підозрюваних було вилучено чотири кілограми психостимулятору PVP і півкілограми канабісу. За оцінками, вартість товару сягає 4 мільйонів гривень.

Також вилучені комп'ютерна техніка, банківські картки та мобільні телефони.

Дев'яти фігурантам повідомили про підозри за статтею 255 (створення, керівництво та участь у злочинній організації) і за ч.2 статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання або збут наркотиків) Кримінального кодексу України. Чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Минулого тижня повідомлялося, що правоохоронці викрили у Чернігівській області мережу з 8 нарколабораторій. Зловмисники незаконно виготовляли, зберігали та збували наркотичні засоби.

Нагадаємо, нещодавно в одеському порту "Південний" виявили партію наркотиків. В одному з контейнерів правоохоронці знайшли 20 кг брикетів з кокаїном.