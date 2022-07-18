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У Харківській області провели чергову евакуацію: врятували майже 1000 людей

Фото: у Харківській області провели чергову евакуацію: врятували майже 1000 людей (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

З тимчасово окупованих територій Харківської області 18 липня вдалося евакуювати 943 мирних мешканців, з них 216 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Синєгубов зазначив, що усі евакуйовані наразі перебувають у безпечних місцях під українськими прапорами. Кожному надали всю необхідну допомогу.

Він подякував усім службам, що були задіяні в евакуації, та десяткам волонтерів за чітку координацію дій і роботу на результат.

Нагадаємо, Синєгубов зазанчав, що наразі немає підстав для масової організованої евакуації з Харкова. Він назвав дві умови, за яких вона буде потрібна.

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Харківевакуація