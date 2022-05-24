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У Харківській області провели ексгумацію тіл двох мирних мешканців, вбитих окупантами

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Україна, Вівторок 24 травня 2022 17:29
У Харківській області провели ексгумацію тіл двох мирних мешканців, вбитих окупантами Фото: могили мирних мешканців, убитих армією РФ (getty images)
Автор: Євгеній Прокопенко

23 травня 2022 року в рамках досудового розслідування проведено додатковий огляд с. Мала Рогань та с. Вільхівка. Там провели ексгумацію тіл людей, які були вбиті російськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, 25 березня 2022 року під час окупації с. Мала Рогань військові РФ вистрілили з вогнепальної зброї у місцевого жителя, який знаходився у себе на подвір`ї, в результаті чого чоловік загинув. До окружної прокуратури звернувся родич загиблого та повідомив, що тіло чоловіка поховано на подвір’ї їх будинку.

15 березня 2022 року при в'їзді до с. Вільхівка Харківського району військові країни-агресора з танку обстріляли автомобіль, внаслідок чого на місці загинув чоловік. Батьки, пронісши 15 км тіло загиблого, поховали його на городі біля домоволодіння.

Після ексгумації тіла загиблих направлено для проведення судово-медичної експертизи.У Харківській області провели ексгумацію тіл двох мирних мешканців, вбитих окупантамиХарківська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, СБУ встановила особи ще 8 російських загарбників, які чинили звірства проти мирного населення у Київській області. Серед них - 5 військовослужбовців ЗС РФ і три "вагнерівці".

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