У Харківській області правоохоронці затримали "мінера"

У місті Куп’янськ Харківської області співробітники поліції затримали місцевого жителя за неправдиві повідомлення про замінування ювелірної крамниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

У поліції повідомили, що під час скоєння правопорушення чоловік знаходився у стані алкогольно сп’яніння. Затриманий зізнався у скоєному й надав слідству відповідні свідчення.

"Встановлено, що даний громадянин, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, з мобільного телефону своєї знайомої повідомив поліції неправдиву інформацію про замінування ювелірного магазину", - розповіли правоохоронці.

Затриманому повідомлено про підозру і вчиненні кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1. ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України. Йому загрожує до 6 років тюремного ув’язнення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці затримали двох осіб, які повідомили про хибні мінування в Києві та Львівській області. Наголошується, що в Києві 23-річна дівчина заявила про замінування будинку, де вона проживала, за її словами, вона повідомила про інцидент з-за конфлікту у родині, у Львівській області 26-річний хлопець "позичив" мобільний телефон свого сусіда і повідомив про замінування одного з місцевих підприємств.