RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Харківській області підполковник поліції катував затриманого: йому повідомлено про підозру

Автор: Дмитрий Кузнецов

Заступник начальника одного з відділів Чугуївського районного управління поліції Харківської області у званні підполковника катував затриманого заради визнання у вбивстві. Правоохоронцю повідомлено про підозру, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Як встановило слідство, у листопаді 2019 року в одному з районів Харківської області вбили чоловіка. На місце прибув вказаний підполковник разом з іншими правоохоронцями.

Під час спілкування зі свідками поліцейський з'ясував, що загиблий дружив з одним з місцевих жителів. Увечері того ж дня правоохоронець з колегами приїхали до чоловіка додому. Вони застали господаря сплячим. Підполковник почав бити його дерев'яною палицею по спині, а потім притиснув голову до подушки, щоб людина не могла дихати.

Після цього поліцейські наділи на чоловіка наручники, доставили у відділ поліції, де тривалий час по черзі били його заповненою водою пластиковою пляшкою.

30 Вересня підполковнику поліції повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. Встановлюються й інші співучасники злочину. Правоохоронцю загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниХарків