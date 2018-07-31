Тіло військового знайшли у каналізаційному колекторі

У Харківській області поліцейські знайшли у каналізаційному колекторі тіло загиблого військового. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Як зазначають у поліції, тіло 23-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями знайшли на території військової частини в місті Лозова. На місці працівники поліції виявили тіло загиблого у каналізаційному колекторі.

Фото: у Харківській області знайшли вбитим військового (hk.npu.gov.ua)

"Інформація про подію надійшла до поліції 30 липня", - йдеться у повідомленні.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Сьогодні РБК-Україна писало, що у Бердянську застрелили учасника АТО Віталія Олешко з позивним "Сармат". Близько 12:30 у Бердянську по вулиці Східній невідомий вистрелив у 43-річного чоловіка, після чого зник з місця події. Від отриманої травми потерпілий помер. Поліція відкрила кримінальне провадження.