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У Харківській області чоловік підірвав себе гранатою

Новини » Надзвичайні події     11.06.2020 - 06:42
У Харківській області чоловік підірвав себе гранатою
Фото: граната (РБК-Україна)

Загиблий знаходився у стані алкогольного сп’яніння

У смт. Краснопавловка Харківської області 10 червня надійшло повідомлення про те, що чоловік підірвав себе гранатою. На спецлінію поліції 102 зателефонували близько 22:30.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

На місце події виїхали оперативники та вибухотехнікки. Попередньо поліцейські встановили, що 45-річний місцевий житель підірвав себе гранатою в районі лісосмуги. Чоловік від отриманих травм загинув.

Зараз працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події та опитують свідків. За їх даними, загиблий знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

Факт події зареєстровано в Єдиному обліку Лозівського ОП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Усі обставини події встановлюються

Раніше у Дніпропетровській області під Нікополем чоловік погрожував підірвати гранатою поліцейських.

Нагадаємо, у Хмельницькому нетверезий чоловік із травматичної зброї стріляв у дільничного офіцера поліції, який у результаті інциденту отримав поранення.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України граната
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