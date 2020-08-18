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У Харківській області на карантин закрили психоневрологічний інтернат

Харківська область, Вівторок 18 серпня 2020 17:35
У Харківській області на карантин закрили психоневрологічний інтернат
Фото: конронавирус (freepik)
Автор: Максим Зайченко

В інтернаті - спалах коронавірусу

В селі Малижиному Харківської області на карантин закрили психоневрологічний інтернат. В установі виявили п'ять випадків захворювання на коронавірус.

Про це на Facebook повідомив директор департаменту соцзахисту населення Харківської обладміністрації Юрій Шпарага.

"Підопічні перебувають на самоізоляції в окремому приміщенні інтернату. Хвороба протікає безсимптомно. Регулярно проводиться замір температури, проводяться інші заходи. Заклад забезпечений всіма необхідними засобами, у тому числі й ліками", - написав Шпарага.

За його словами, зараз інтернат перебуває на карантині та закритий для сторонніх осіб.

Зазначимо, раніше у Харкові посилили карантинні заходи у зв'язку зі зростанням захворюваності коронавірусом серед жителів і визначенням міста в "жовту зону".

Нагадаємо, раніше у Києві на карантин закрили пекарню за спалаху коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що у Львові гості почали хворіти на коронавірус після весілля: на весіллі було 130 осіб, але 50 гостей відмовилися приходити.

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