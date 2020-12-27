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У Харківській області вантажівка зіткнулася з легковиком, є жертва

Автор: Игорь Литвиненко

У Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і легкового автомобіля. В результаті аварії загинули 20-річна дівчина.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Аварія сталася 26 грудня о 12:35 на трасі "Харків-Дніпро".

"Встановлено, що 56-річний водій автомобіля Renault Logan виїхав в задню частину автомобіля Mercedes-Benz під керуванням 48-річного водія. В результаті ДТП загинула 20-річна пасажирка Renault Logan", - повідомили в поліції.

За фактом ДТП поліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються.

Раніше РБК-Україна писало, що в Харкові сталася ДТП, після якого автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту. В результаті інциденту постраждала одна людина.

Також повідомлялося, що днями в Київській області сталася смертельна ДТП. Водій позашляховика на смерть збив двох людей.

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