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У Харківській області через великі втрати війська РФ відмовляються наступати, - зведення Генштабу

Українські військові завдали великих втрат російським військам у Харківській області (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Через втрати, отримані під час боїв з українськими захисниками в Харківській області, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу в повному складі відмовився від участі в бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Слобожанському напрямку російські військові силами до 30 батальйонних тактичних груп ведуть бойові дії. Окупанти намагаються сковувати дії військ Сил оборони і не допустити їх подальшого просування і виходу на лінію державного кордону.

На Слов'янському напрямку противник активних дій не проводив, зосереджує свої війська, намагається створити умови для відновлення наступу. На Донецькому напрямку війська РФ завдають ракетних і авіаційних ударів, в тому числі і по населених пунктах.

Також російська армія без успіху намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку окупанти активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію. Підрозділи противника також намагалися вести штурмові дії в напрямку Нирково і Миколаївки, але спроба атаки була успішно відбита.

Війська РФ зробили спробу провести розвідку боєм в напрямку Нагірного і Берестово, але після з втратами відійшли. Противник веде наступ у напрямку Воздвиженка - Роти, має частковий успіх, закріплюється на зайнятих рубежах.

На Південнобузькому напрямку підрозділи ворога ведуть оборону. Зокрема, відзначається встановлення мінних загороджень в районі населеного Високопілля.

На Волинському та Поліському напрямках підтверджено залучення до охорони кордону в Гомельській області підрозділів спеціальної бригади внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

Раніше повідомлялося, що згідно із західними оцінками, Росія в ході війни проти України втратила від 15 000 до 20 000 військовослужбовців загиблими. На сьогодні важко назвати більш точну цифру, проте обидві сторони стикаються зі значними жертвами.

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