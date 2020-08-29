У Харківській області акція біля поселення ромів переросла у сутички

У селі Андріївка Харківської області сьогодні, 29 серпня, сталися сутички під час акції біля поселення ромів. На місце події прибули правоохоронці для забезпечення правопорядку.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

Як розповіли у поліції, сьогодні близько 500 людей зібралися на акцію біля поселення ромських родин, щоб висловити невдоволення їх діями. Акція переросла у зіткнення.

Щоб припинити правопорушення на місце прибули близько 80 працівників поліції та бійців підрозділів особливого призначення.

В результаті ніхто не постраждав, затриманих також немає. Зараз поблизу ромського поселення все спокійно.

Фото: поліція забезпечує правопорядок в Андріївці (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 серпня, в Умані сталися сутички між місцевими жителями та хасидами-паломниками, які намагалися потрапити в місто для святкування юдейського Нового року.