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У Харківській області 5 тисяч споживачів залишилися без аварійної служби

Автор: РБК-Україна

ВАТ "Кіровоградгаз", яке входить в групу Нафтогаз, піддає небезпеці споживачів газу, які проживають в смт. Донець і с. Копанка Харківської області. Зараз майже 5 тисяч сімей у разі виникнення аварійно-небезпечних ситуацій не мають можливості викликати аварійну службу 104.

Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

"Нагадаємо, що раніше цим споживачам була доступна аварійна служба АТ "Харківгаз". Але 20 січня 2021 року НКРЕКП прийнято рішення про виключення цих населених пунктів з території ліцензованої діяльності АТ "Харківгаз", і включення їх у територію ліцензованої діяльності ВАТ "Кіровоградгаз". Згідно з цим рішенням, з 1 березня 2021 року доставка природного газу споживачам смт. Донець і с. Копанка Ізюмського району здійснюється ВАТ "Кіровоградгаз". Однак цей Оператор ГРМ не забезпечив роботу служби 104 для виїздів на аварійні виклики споживачів, які проживають у цих населених пунктах", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що згідно з постановою регулятора №201 від 16 лютого 2017 року "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу", Оператор ГРМ зобов'язаний забезпечити роботу аварійно-диспетчерської служби реагування на екстрені виклики споживачів.

"Ігнорування ВАТ "Кіровоградгаз" цієї вимоги створює небезпечний прецедент для мешканців Харківської області і є грубим порушенням ліцензійних умов", - йдеться в соощении.

У свою чергу, АТ "Харківгаз" вважає рішення НКРЕКП про передачу населених пунктів області на обслуговування ВАТ "Кіровоградгаз" та дії "Кіровоградгазу" такими, які не відповідають вимогам чинного законодавства і оскаржить рішення регулятора в суді.

"Компанія сподівається на швидке усунення штучно створеної небезпеки для п'яти тисяч сімей Харківської області через необґрунтоване рішення і пов'язаної з ним бездіяльності", - говориться в повідомленні.

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Новини України ХарківгазРГК
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