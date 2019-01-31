У Харківській області у 2,3 рази зменшилася кількість субсидіантів, - "Харківгаз Збут"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З початком холодів борги користувачів газу збільшилися на 900 млн гривень

Після впровадження нового порядку надання державної допомоги відбулося скорочення кількості субсидіантів в Харківській області. З початком опалювального сезону скорочення субсидиантов і зростання ціни газу призвело до накопичення споживачами боргів. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Харківгаз Збут".

Заборгованість жителів Харкова і області за спожите паливо вже перевищила 2,8 млрд гривень.

За словами прес-служби, зараз субсидію на газ у Харківській області оформили близько 213 тис. клієнтів ТОВ "Харківгаз Збут". У минулому опалювальному сезоні кількість субсидиантов становило майже 490 тис. З початком холодів борги користувачів газу збільшилися на 900 млн гривень. Такі неплатежі блокують розрахунки регіону з НАК "Нафтогаз України" і ставлять під загрозу виділення "Нафтогазом" палива для споживачів.

"У поточному опалювальному сезоні на 23% зросла ціна газу, яку отримує "Нафтогаз", зменшилася кількість субсидиантов і знижені соціальні нормативи використання газу для опалення житла, на які надається державна допомога. І хоча опалювальний сезон триває, жителі області вже заборгували понад 2,8 млрд гривень за газ", - зазначила начальник відділу розрахунків ТОВ "Харківгаз Збут" Тетяна Харченко.

Також у прес-службі повідомили, що в цьому році для одержувачів субсидій заплановано впровадження механізму монетизації державної допомоги. Нововведення очікують споживачів, які оформлять субсидію з початку 2019 року. Для домоволодінь, які отримали державну допомогу на оплату за газ до 01.01.2019 р., змін не відбудеться до закінчення опалювального сезону.

"В процесі монетизації буде задіяний державний Ощадбанк. На кожного одержувача субсидії, після опрацювання його заяви і призначення державної допомоги, управліннями соціального захисту, автоматично буде відкрита обліковий запис в Ощадбанку. Гроші з рахунку підуть на оплату комунальних послуг. Ощадбанк буде щомісяця інформувати субсидиантов про рух коштів на його рахунку. Для споживачів, які отримали субсидію до 01.01.2019 р., в травні буде проведено перерахунок з поверненням невикористаної частини субсидії в державний бюджет", - йдеться в повідомленні прес-служби.