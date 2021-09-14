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У харківському парку на висоті зупинилися "американські гірки": постраждалих немає

Автор: Тіберій Юрик

У понеділок, 13 вересня, в харківському Парку Горького на висоті зупинився атракціон "американські гірки". В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Newsroom.

Як повідомили очевидці, відвідувачі атракціону самостійно спустилися сходами.

У прес-службі парку Горького підтвердили факт інциденту і відзначили, що технічний відділ встановлює причину неполадки.

"Атракціон зупинився при підйомі з невідомої поки причини. Оператори допомогли спуститися гостям, перезапустили атракціон в тестовому режимі. Він працює нормально, відвідувачі змогли після тесту покататися. Технічний відділ займається пошуком причин",-повідомив прес-секретар КП Андрій Кравченко.

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Харків