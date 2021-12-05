У харківському готелі Ярославського відкрили перше в місті легальне казино

Відзначається, що на відкритті були засновник Storm International Майкл Боттчер і Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH.

Серед активів DCH - готель Kharkiv Palace 5*, де розмістилося казино.

Казино Shangri La знаходиться на першому поверсі Kharkiv Palace 5* в приміщенні, спеціально призначеному для цього згідно з початковим проектом будівлі.

У казино кілька залів з 20-ма столами з класичними іграми, включаючи американську рулетку, блекджек, різні види покеру і 70 сучасних ліцензованих ігрових автоматів від кращих світових виробників: Novomatic, EGT, Scientific games і IGT. Плата за вхід - еквівалент $100 у гривні за курсом НБУ в обмін на фішки.

Тиждень тому Майкл Боттчер повідомив на прес-конференції, що обсяг інвестицій в облаштування Харківського казино Shangri La склав близько $10 млн. Тут буде створено 300 робочих місць.

Як відомо, 5 грудня Олександр Ярославський святкує день народження. Як правило, цей день група DCH відзначає знаковими бізнес-подіями. Так, у 2009 році це було відкриття стадіону, у 2011 - Kharkiv Palace 5*, у 2019 р. - музей Євро-2012.

Цього року, окрім відкриття казино, на 5 грудня також відбулося підписання контракту на будівництво логістично-сортувального хабу "Укрпошти" на території бізнес-парку високих технологій "Екополіс ХТЗ", ідейним натхненником та інвестором якого є Ярославський.