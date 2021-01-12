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Харківська міськрада відреагувала на скандал через "підробку" підпису Кернеса

Автор: Анастасия Рокитна

Міська рада Харкова відреагувала на скандал через можливу підробку підпису мера міста Геннадія Кернеса, який помер через ускладнення від коронавірусу. Харківська міська рада закликає усіх заспокоїтися.

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Про це йдеться в заяві прес-служби міськради.

Цю інформацію у раді назвали вкиданням з боку окремих місцевих депутатів та "творців мертвонароджених політичних проєктів". Як говориться в заяві, це є спробою "дискредитувати міську владу Харкова".

"Харківська міська рада заявляє, що працює виключно в рамках українського законодавства, яке не тільки дозволяє, але й стимулює використання електронного документообігу", - йдеться у заяві.

У міськраді закликають у спокійній обстановці переконатися, що всі рішення, ухвалені на сесії 9 грудня, були чесними і законними.

Нагадаємо, депутат Харківської міської ради Аліна Мустафаєва повідомила, що правоохоронці перевіряють справжність електронного підпису Геннадія Кернеса на зверненні з пропозицією обрати Ігоря Терехова секретарем харківської міськради. Дане звернення Кернес направив за кілька днів до смерті.

Як раніше писало РБК-Україна, Геннадій Кернес помер 17 грудня у берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень COVID-19.

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