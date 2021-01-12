Харківська міськрада відреагувала на скандал через "підробку" підпису Кернеса

Міська рада Харкова відреагувала на скандал через можливу підробку підпису мера міста Геннадія Кернеса, який помер через ускладнення від коронавірусу. Харківська міська рада закликає усіх заспокоїтися.

Про це йдеться в заяві прес-служби міськради.

Цю інформацію у раді назвали вкиданням з боку окремих місцевих депутатів та "творців мертвонароджених політичних проєктів". Як говориться в заяві, це є спробою "дискредитувати міську владу Харкова".

"Харківська міська рада заявляє, що працює виключно в рамках українського законодавства, яке не тільки дозволяє, але й стимулює використання електронного документообігу", - йдеться у заяві.

У міськраді закликають у спокійній обстановці переконатися, що всі рішення, ухвалені на сесії 9 грудня, були чесними і законними.

Нагадаємо, депутат Харківської міської ради Аліна Мустафаєва повідомила, що правоохоронці перевіряють справжність електронного підпису Геннадія Кернеса на зверненні з пропозицією обрати Ігоря Терехова секретарем харківської міськради. Дане звернення Кернес направив за кілька днів до смерті.

Як раніше писало РБК-Україна, Геннадій Кернес помер 17 грудня у берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень COVID-19.