Харківський міський ДАБК позбавили повноважень через перетасування департаментів у мерії

Як відомо, Мінцифри надає органам місцевого самоврядування офіційний доступ до відповідного державного будівельного реєстру (єдина державна електронна система у сфері будівництва).

ДП "Дія" дало письмову відмову Департаменту з інспекційної роботи виконкому Харківської міської ради в доступі до зазначеного реєстру.

Органи місцевого самоврядування отримують повноваження у сфері архітектурно-будівельного контролю від центрального органу виконавчої влади за допомогою виконання певних дій, створення загальної комісії, подання відповідних документів, проходження необхідної акредитації.

До 1 січня 2022 року в структурі Харківської міськради працював Департамент територіального контролю, до складу якого входила міська інспекція ДАБК.

У 2016 році їй були надані відповідні повноваження на території Харкова. На цій підставі в Харківській міськраді працювала система архбудконтролю, видавалися документи на право проведення будівельних робіт, приймалися об'єкти будівництва в експлуатацію і проводилися перевірки законності будівництва та дотримання будівельних норм.

З 1 січня 2022 року вказаний Департамент територіального контролю був ліквідований як юридична особа, всі співробітники звільнені, а повноваження повністю припинилися.

Замість цього департаменту Харківська міськрада з 1 січня створила новий Департамент з інспекційної роботи, якому і хотіли передати повноваження у сфері ДАБК.

Новий Департамент інспекційної роботи під керівництвом заступника мера Сергія Кузьміна не зміг пройти відповідну акредитацію та отримати повноваження від ЦОВВ у сфері архбудконтролю. Таким чином, з нового року в Харкові відсутній орган з відповідними повноваженнями й компетенцією.

Ситуація, що склалася, вже призвела до колапсу у сфері обробки і видачі дозвільної документації. Зараз в міських ЦНАПах скупчилися тисячі заявок і пакетів документів, які ніхто не приймає, не перевіряє і не приймає по них законних рішень. У місті не проводяться перевірки дотримання будівельних норм і правил на споруджуваних об'єктах, і ніхто не може реагувати на скарги харків'ян. Відсутня можливість нормально здійснювати господарську діяльність, в законному порядку отримувати дозвільні документи. Ніякі встановлені і гарантовані законом терміни не дотримуються.

Ситуація у сфері житлового будівництва стає кризовою, тому що будівельні компанії не можуть здати в експлуатацію побудовані будинки.