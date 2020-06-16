Харківський аеропорт Ярославського відновив роботу після карантину

Міжнародний аеропорт "Харків", що належить українському бізнесменові Олександру Ярославському, відновив роботу з прийому та відправлення авіарейсів. У перший же день відновлення польотів між Харковом та Києвом.

Про це повідомляє прес-служба компанії-оператора аеропорту New Systems AM групи DCH Ярославського.

"15 червня о 22:05 в Міжнародний аеропорт "Харків" прибув перший пасажирський літак після карантинної перерви. Він виконував рейс авіакомпанії Windrose Airlines з Києва. У зворотний шлях літак вирушив 16 червня о 7:40", - повідомила прес-служба.

Надалі компанія Windrose Airlines буде щодня виконувати рейси за маршрутом Київ-Харків-Київ.

"Цей маршрут став першим регулярним напрямком авіакомпанії Windrose Airlines з Харкова. Авіакомпанія розширює географію внутрішніх перельотів, і вже пропонує гнучкий графік рейсів з Києва в Одесу, Дніпро, Львів — по два-три в день вильоту. Шлях з Харкова у ці міста з урахуванням пересадки в Борисполі буде займати близько чотирьох годин", - додала прес-служба аеропорту.

Квитки на всі нові рейси вже доступні для покупки на сайтах авіакомпанії та аеропорту, а також через квиткові агентства.

Вартість перельотів з Харкова в Київ складає від 836 гривень.

Як уточнили в прес-службі аеропорту, всі перельоти здійснюються з додержанням вимог для запобігання поширення COVID-19 на авіаційному транспорті, у зв'язку з чим пасажирів просять ознайомитися з переліком правил при відвідуванні аеропорту і користуванні повітряним авіатранспортом.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

Крім того, аеропорт Ярославського першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Згідно з даними Європейського відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe) Міжнародний аеропорт "Харків" за підсумками 2019 року увійшов до трійки найбільш швидкозростаючих повітряних гаваней європейського континенту серед аеропортів з пасажиропотоком до 5 млн пасажирів у рік.