Харківські ОСББ підтримують комплекс заходів по врегулюванню газових боргів

Колективи трьох ОСББ із Харкова звернувся до Верховної Ради із листом на підтримку законопроекту № 3800-1, в якому викладений механізм розв'язання проблеми штучно створених боргів за газ теплопостачальних організацій.

"Значна частина боргів теплопостачальних організацій сформована пенями та штрафами, нарахованими на існуючу заборгованість. Ці виплати не передбачені в діючих тарифах підприємств і тільки ще більше ускладнюють стан галузі. Неплатежі населення за опалення, занижені тарифи на теплову енергію, що встановлені для теплопостачальних та теплогенеруючих організацій протягом останніх п’яти років, призвели до неможливості своєчасно розраховуватись підприємствам з постачальником природного газу",- зазначено у зверненні.

За даними "Нафтогазу", підприємства Харківської області, що виробляють теплову енергію заборгували за газ понад 4 млрд гривень.

"За рахунок проведення взаємозаліків, суми безнадійної заборгованності будуть списані, що приведе до фінансового оздоровдення галузі ТКЕ. Такі кроки не потребують додаткового фінансування із бюджету та не зачіпають гаманців споживачів", - йдеться у зверненні.

На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроект №3800-1, який передбачає списання штучних боргів за газ по всьому ланцюжку постачання газу. У листі зазначається, що це стабілізує діяльність підприємств ТКЕ та сприятиме фінансовому оздоровленню теплової та газової галузей перед початком опалювального сезону.

"В законопроекті зазначено, що кроки по вирішенню боргової проблеми дозволять повернути розрахунки за комунальні послуги на шлях справедливості для споживачів комунальних послуг - адже пересічні українці не мають сплачувати за прорахунки органів державної влади. Дія такого Закону повинна поширюватись на підприємства, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію, інших учасників газового ринку, в тому числі і на НАК "Нафтогаз України", - йдеться у листі.