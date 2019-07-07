Харківська область стала осередком неформальної зустрічі всіх, хто хоче змін, - Світлична

У Харкові вп’яте проходить Національна (не)конференція EdCamp Ukraine. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Харківської ОДА Юлії Світличної.

Захід об’єднав близько 1000 освітян та експертів з усієї України та ще 20 країн світу. За словами Світличної, Харківщина стала осередком неформальної зустрічі всіх тих, хто хоче змін.

«Вже 5-й рік поспіль в Харкові проходить (не)конференція EdCamp Ukraine 2019, і нам дуже приємно, що саме Харківщина стала осередком неформальної зустрічі всіх тих, хто хоче змін. Найголовніший аспект (не)конференції - це те, що ініціатива йде знизу, і саме представники освіти ініціюють ті питання і ті зміни, які потрібно втілювати в освіті. Вони проходять через органи державної влади і втілюються у практику. Це є основним – коли ти працюєш для людей, і користь приходить до людей», – наголосила під час відкриття EdCamp Ukraine-2019 Світлична.

Цього року магістральною темою (не)конференції стала «Хороша людина. Зрощуємо в Україні». Звертаючись до присутніх, Світлична передала вітання учасникам заходу від президента України Володимира Зеленського.

Очільниця області зазначила, що впродовж 4 років регіон тримає провідну позицію за якістю та рівнем освіти в Україні.

«Чотири роки поспіль Харківська область є першою в Україні за якістю і рівнем освіти, випереджаючи всі міста і всі області. Ми дуже пишаємося нашими вчителями, але для того, щоб не стояти на одному місті, а з кожним роком зберігати цю планку, потрібно навчатися не тільки учням, а й вчителям», – сказала Світлична.

Як зазначає сайт Харківської ОДА, 5-й, ювілейний, EdCampUkraine триватиме 3 дні. У програмі заходу – круглі столи, експертні й учительські сесії, відкриті уроки та різноманітні інтерактиви. Третій день заходу має назву «Після EdCamp» та є набором майстер-класів від стейкхолдерів освіти з різних країн.

Протягом (не)конференції освітяни приділять увагу питанням виховання учнів, збереження та розвитку Нової української школи, початку впровадження SEE Learning в Україні тощо. Також під час заходу презентують результати опитування щодо підвищення кваліфікації педагогів «Навчати і навчатися: як і куди зростати українському вчительству» та звіт за національною апробацією ігрових інструментів для роботи з молоддю у сфері протидії та запобігання корупції.

У перший день EdCamp заплановано встановлення рекорду на підтримку престижу вчительської професії — масштабний флешмоб зі світловими ефектами на площі Конституції в Харкові.