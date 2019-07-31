Харківська область - лідер по будівництву амбулаторій, - Світлична

Харківська область є лідером з будівництва амбулаторій - до кінця року в області має бути зведено 30 нових медичних закладів у районах області. Про це заявила глава Харківської ОДА Юлія Світлична, передає РБК-Україна.

Зараз в регіоні вже завершено будівництво чотирьох амбулаторій — по одній у Харківському, Краснокутському, Балаклійському районах і Зачепилівській ОТГ. Світлична вважає, що в Харківській області повинні бути створені рівні умови для надання медичних послуг жителям міста і села.

Перша амбулаторія відкрилася в березні в селі Мала Рогань Харківського району. Нова білосніжна будівля з синім дахом видна здалеку — місцева амбулаторія загальної практики сімейної медицини, яка обслуговує 2800 чоловік, отримала нове приміщення на 400 квадратних метра в самому центрі села. До цього і лікарям, і пацієнтам доводилося тулитися в маленькому приміщенні у житловому будинку.

А у штатних сімейних лікарів — нові двокімнатні квартири з косметичним ремонтом на 69 і 67 квадратних метрів, причому медикам потрібно оплачувати лише комунальні послуги. У кожній квартирі – дві кімнати, кухня, санвузол, невелика комора і коридор.

На регіональному рівні будівництво амбулаторій курирує Світлична.

"Амбулаторія повинна відразу, з першого дня відкриття, надавати якісні послуги у повному обсязі. Щоб людина могла прийти і в нормальних умовах отримати необхідну медичну допомогу", – зазначила Світлична.

За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, Харківська область входить в число лідерів з впровадження медичної реформи в сільській місцевості, яка проходить під особистим контролем Світличної.