Харківська область готова до проведення Суперкубку Ліги чемпіонів УЄФА - 2021

Інфраструктурні та спортивні об’єкти промоніторено

Харьковская область готова к проведению Суперкубка Лиги чемпионов УЕФА – 2021. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной государственной администрации.

Инфраструктурные и спортивные объекты проверили, все механизмы отработаны, заявки-досье заполнены и отправлены.

"Наша область за три последние годы достигла невероятных высот в проведении соревнований самого высокого уровня. Поэтому уровень гостеприимства, медицинского обеспечения, технической готовности стадиона и организации фан-зон постоянно совершенствуется, - отметил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев. - Ждем решения УЕФА, но, безусловно, верим в нашу победу".