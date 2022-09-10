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Під Харковом ЗСУ захопили сучасні "трофеї" росіян (фото)

Фото: ЗСУ захопили сучасні протитанкові міни ПТКМ-1Р (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталія Гурковська

В Харківській області українські військові захопили сучасні російські засоби інженерного озброєння - протитанкові міни ПТКМ-1Р.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Це - російські протитанкові міни, які використовують окупанти проти бронетехніки підрозділів Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Що таке ПТКМ-1Р?

ПТКМ-1Р - російська протитанкова міна. Вперше представлена за межами РФ в листопаді-грудні 2021 року.

На відміну від звичайних протитанкових мін атакує техніку згори: при наближенні техніки сейсмічний датчик дає команду на відстріл бойового елемента.

Він рухається за балістичною траєкторією, при цьому датчики бойового елемента сканують земну поверхню. Після виявлення цілі бойова частина підривається й уражає ціль згори.

Як повідомлялося, у звільненому селі Гракове Харківської області правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків. Їх закатували російські військові під час окупації.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЗСУ зайшли до Куп'янська Харківської області та встановили прапор України.

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Харків