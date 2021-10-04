Під Харковом п'яний чоловік побив поліцейського: нападнику загрожує до 5 років в'язниці

У селі Цупівка Харківської області п'яний чоловік побив поліцейського. Нападника затримали, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області .

Зазначається, що близько 14:00 черговому Харківського районного управління надійшло повідомлення про чоловіка, який неадекватно поводився біля сільського магазину. Він кидався на перехожих і нацьковував на них свого собаку.

Приїхали на місце події правоохоронці виявили 34-річного місцевого жителя, який поводився агресивно і на зауваження не реагував. В який момент чоловік підійшов до одного з поліцейських і вдарив його головою в обличчя. Потерпілого доставили в лікарню.

За фактом нападу на поліцейського до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Чоловіка затримано. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Фото: під Харковом побили поліцейського-порушено кримінальну справу (hk.npu.gov.ua)