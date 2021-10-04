ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Під Харковом п'яний чоловік побив поліцейського: нападнику загрожує до 5 років в'язниці

Новость на русском →
Харків, Понеділок 04 жовтня 2021 19:51
Під Харковом п'яний чоловік побив поліцейського: нападнику загрожує до 5 років в'язниці Фото: під Харковом побили поліцейського-порушено кримінальну справу (hk.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У селі Цупівка Харківської області п'яний чоловік побив поліцейського. Нападника затримали, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що близько 14:00 черговому Харківського районного управління надійшло повідомлення про чоловіка, який неадекватно поводився біля сільського магазину. Він кидався на перехожих і нацьковував на них свого собаку.

Приїхали на місце події правоохоронці виявили 34-річного місцевого жителя, який поводився агресивно і на зауваження не реагував. В який момент чоловік підійшов до одного з поліцейських і вдарив його головою в обличчя. Потерпілого доставили в лікарню.

За фактом нападу на поліцейського до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Чоловіка затримано. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Фото: під Харковом побили поліцейського-порушено кримінальну справу (hk.npu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Харків
NEWS
Соцмережі не працюють. Хто потрапив під глобальний збій (повний список)
Соцмережі не працюють. Хто потрапив під глобальний збій (повний список)
DAILY
Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів