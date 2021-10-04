Под Харьковом пьяный мужчина избил полицейского: нападавшему грозит до 5 лет тюрьмы

В селе Цуповка Харьковской области пьяный мужчина избил полицейского. Нападавшего задержали, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области .

Отмечается, что около 14:00 дежурному Харьковского районного управления поступило сообщение о мужчине, который неадекватно вел себя возле сельского магазина. Он бросался на прохожих и натравливал на них свою собаку.

Приехавшие на место происшествия правоохранители обнаружили 34-летнего местного жителя, который вел себя агрессивно и на замечания не реагировал. В какой момент мужчина подошел к одному из полицейских и ударил его головой в лицо. Пострадавшего доставили в больницу.

По факту нападения на полицейского в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Мужчина задержан. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: под Харьковом избили полицейского - возбуждено уголовное дело (hk.npu.gov.ua)