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Под Харьковом пьяный мужчина избил полицейского: нападавшему грозит до 5 лет тюрьмы

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Харьков, Понедельник 04 октября 2021 19:51
Под Харьковом пьяный мужчина избил полицейского: нападавшему грозит до 5 лет тюрьмы Фото: под Харьковом избили полицейского - возбуждено уголовное дело (hk.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В селе Цуповка Харьковской области пьяный мужчина избил полицейского. Нападавшего задержали, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что около 14:00 дежурному Харьковского районного управления поступило сообщение о мужчине, который неадекватно вел себя возле сельского магазина. Он бросался на прохожих и натравливал на них свою собаку.

Приехавшие на место происшествия правоохранители обнаружили 34-летнего местного жителя, который вел себя агрессивно и на замечания не реагировал. В какой момент мужчина подошел к одному из полицейских и ударил его головой в лицо. Пострадавшего доставили в больницу.

По факту нападения на полицейского в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Мужчина задержан. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: под Харьковом избили полицейского - возбуждено уголовное дело (hk.npu.gov.ua)

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Министерство внутренних дел Украины Харьков
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