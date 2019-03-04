Під Харковом від отруєння наркотиками помер підліток

Ілюстративне фото (drugaddictionnow.com)

Ще однин підліток перебуває у тяжкому стані

Під Харковом через отруєння невідомими наркотичними речовинами постраждали двоє підлітків, один із них помер та ще один перебуває у тяжкому стані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як зазначається, 2 березня до Немишлянського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі багатоповерхівки на вулиці Харківських Дивізій помер 14-річний хлопець.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Як розповів старший інспектор відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в Харківській області Юрій Михайлович, поліцією було встановлено, що троє підлітків зняли будинок у селищі Високий, щоб відсвяткувати день народження 16-річної дівчини, де вживали алкогольні напої та занадто голосно себе поводили.

Сусіди зателефонували господарю будинку, який попросив молодь залишити домоволодіння. Тоді молоді люди подзвонили 20-річній знайомій та приїхали до неї переночувати. Вранці дівчина виявила хлопців у блідому стані та викликала швидку.

За адресою лікарі констатували смерть 14-річного хлопця, а 15-річного підлітка у тяжкому стані доставили до лікарні з попереднім діагнозом отруєння невідомими наркотичними речовинами.

16-річна дівчина розповіла, що під час святкування дня народження загиблий вихвалявся, що в нього є наркотична речовина. Однак, де він її взяв хлопець не повідомив.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань Немишлянського відділу поліції за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Всі обставини пригоди встановлюються.

РБК-Україна писало, що у Миколаївській області в результаті вибуху постраждав підліток, потерпілий знаходиться в реанімації.

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