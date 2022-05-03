Під Харковом окупанти обстріляли фабрику: спалахнула пожежа, є загиблий

"У Харківському районі через ранкові обстріли виникла пожежа на одному з підприємств. Фабрика на період воєнного стану не працювала, приміщення зазнали значних руйнувань. На жаль, загинув 46-річний працівник, який на час обстрілів перебував на території", - написав Синєгубов.

Він також розповів, що за минулу добу російські окупаційні війська завдали по Харкову 2 удари із реактивних систем залпового вогню та здійснили 1 артилерійський обстріл, постраждали цивільні об’єкти на Північній Салтівці.

Крім того, по області окупанти протягом доби обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі, Чугуїв.

"За добу на Харківщині 3 поранених: Харків - 2 особи, Чугуївський район - 1 людина. Також медики надають допомогу жителям населених пунктів, звільнених від окупантів", - уточнив Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що Харків тричі обстріляли з артилерії і РСЗВ. Постраждали Салтівка, П'ятихатки, район аеропорту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.